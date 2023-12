Conflitto in Medio Oriente | bomba in un minibus Khan Yunis | quattro vittime

(Di martedì 26 dicembre 2023)persone sono morte oggi a(nel settore sud della Striscia di Gaza) in una deflagrazione avvenuta all’interno di un. Lo riferiscono fonti locali secondo cui la esplosione è avventa nel settore occidentale della città, a breve distanza dalla moschea Halil al-Rahman. L’identità degli uccisi non è ancora nota. Alcuni giorni fa nella vicina città di Rafah una jeep era...

Un’esplosione si è verificata in alta Galilea in seguito al lancio di colpi di mortaio o di un razzo anticarro . Lo riferiscono i media secondo cui ... (feedpress.me)

Non un problema di tregua in Medioriente , ma di guerra totale. Dopo le rotte del canale di Suez prese di mira dagli Houthi yemeniti, il terzo fronte ... (lanotiziagiornale)

... utilizzati da Mosca nelcontro Kiev. La nave russa in questione è la "Novocherskassk ". ... BOMBARDATI TRE SITI DI HEZBOLLAH Anche inOriente è stato un Santo Stefano infuocato. Gli ...Ora che ilgli ha impedito di andare per Natale ha inviato loro un messaggio e questo li ha consolati. Poi c'è stato lo straordinario gesto del Papa di far venire a Betlemme il cardinale ...Quattro persone sono morte oggi a Khan Yunis (nel settore sud della Striscia di Gaza) in una deflagrazione avvenuta all’interno di un minibus . Lo ...Le nefaste previsioni del ministero della Salute della Striscia di Gaza si stanno, purtroppo, rivelando corrette. Nella giornata di domenica, la vigilia di Natale, l’Idf aveva bombardato il campo prof ...