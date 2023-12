Concorso riservato dirigenti scolastici | posti | costi e criteri di ammissibilità Avviso in arrivo Tutte le info utili

L' Istituto Comprensivo "Italo Calvino" di Catania, in occasione del centenario della nascita del grande scrittore italiano, lancia unNazionale di letteratura per ragazzi,a tutti gli alunni e le alunne iscritti alla IV e V classe della scuola primaria e alle tre classi della scuola secondaria di primo grado. Lo ...... quale vincitore di, è Consigliere di Stato. Nominato segretario generale della Presidenza ... 'Presidente gentile,, rigoroso ed equilibrato, sempre sorridente e disponibile all'...In tal caso, l’esito della dichiarazione dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della ...L’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Catania, in occasione del centenario della nascita del grande scrittore italiano, lancia un concorso Nazionale di letteratura per ragazzi, riservato a tutti g ...