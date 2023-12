Con le parole si fanno i miracoli | dice Zurlo Riappropriamocene | è urgente!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Se dovessi consigliare un libro per iniziare bene l’anno, sceglierei senza dubbio Con lesidi Doriano(Franco Cesati Editore). Lo dico da lavoratore della scrittura oltre che lettore incallito. E per tanti motivi, primo fra tutti lo scadimento generale della nostra lingua ridotta sempre più spesso a un assemblaggio meccanico di luoghi comuni. Gli italiani oggi sono vittime di uno spaventoso analfabetismo di ritorno. A questo si aggiunge il fatto che leggendo sempre meno, e quindi non alimentando il lessico, finiscono per seguire a fatica perfino i ragionamenti più elementari. Un libro indispensabile, dunque. E non tragga in inganno il fatto che l’ha scritto un pubblicitario, un copywriter di qualità con una formazione solidissima, a differenza delle schiere di ragazzini illetterati che ...