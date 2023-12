Come li notiamo di più? Così Cottarelli infilza i grillini

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 dicembre 2023) Carloe Mes, Il direttore di Peses dell'Università cattolica del Sacro Cuore, parla del recente voto sull'approvazione della riforma del Fondo salva Stati.smaschera il comportamento ambiguo del M5S e attacca iproprio per non aver votato la riforma. "Non ce la faccioa spiegare cosa voleva dire l'approvazione del Mes. Questa riforma avrebbe permesso di prestare soldi anche all'istituzione europea che salva le banche. Ma la retorica è che non vogliono dare soldi solo per aiutare le banche tedesche. Per non parlare del M5S: ihanno pensato: mi si nota dise voto a favore o contro il Mes? Tutto sommato il Mes è una cosa abbastanza piccola, è solo una cosa di buon senso. La cosa importante è il comportamento della Banca ...