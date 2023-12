Come in “Mamma ho riperso l’aereo” | a 6 anni sale sul volo sbagliato e finisce a Orlando

(Di martedì 26 dicembre 2023)si fa a perdere un bambino di seiinda un aeroporto ad un altro, accompagnato dae papà nel primo e atteso dalla nonna all’arrivo? Semplice, basta farlo salire sul. Non stiamo parlando di “ho“, il film del ’92 in cui il protagonista interpretato da un giovanissimo Macaulay Culkin viene separato dai genitori ea New York anziché in Florida. La storia del piccolo Casper, finito ainvece che a Fort Myers, è avvenuta pochi giorni prima di Natale e il 25 dicembre ha fatto il giro del mondo rimbalzando dai tg ai quotidiani, e impazzando sui social. Una vicenda surreale che ricorda molto quella di Kevin McCallister e che stimola la ...

