Come evitare favoritismi

Con un picco dei contagi da Covid proprio in questo periodo di festività natalizie , è bene sapere cosa fare e come evitare di contagiarsi . Il ... (sportnews.eu)

Il conto alla rovescia per Natale è quasi finito, e se ti trovi a cercare il regalo perfetto nell’ultimo giorno, non temere: ci sono ancora molte ... (thesocialpost)

Per quanto riguarda i beni essenziali ,l'acqua e il riscaldamento, la prassi è quella di chiedere prima l' autorizzazione del giudice al fine dicontestazioni, seppur non obbligatorio. ...Una volta riscaldato il cibo, meglio non ripetere l'operazione altre volte perla proliferazione di batteri. Meglio portare a ebollizione sughi, minestre e altri cibi liquidi da impiattare. ...Dalla verifica della velocità di connessione all’individuazione di eventuali ospiti indesiderati: una guida pratica evitare guai e scocciature. E ...Dagli antipasti al dolce natalizio, i consigli per conservare e riutilizzare al meglio ciò che è rimasto sulla tavola delle feste. Le regole per ...