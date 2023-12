Colonia penale IK-3 | la prigione di ghiaccio dove è richiuso Navalny

(Di martedì 26 dicembre 2023) Alexeyè stato rintracciato in unaa nord del Circolo Polare Artico. Si troverebbe nella c a Kharpgli inverni sono lunghi e rigidi. E daè impossibile comunicare con l'esterno

L'oppositore di Putin si trova a Kharp, in una regione artica della Russia. Il suo avvocato è riuscito a parlargli in un colloquio: «Volevano ... (corriere)

La portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, ha fatto sapere che dal carcere di massima sicurezza non distante da Mosca è stato trasferito in una colonia penale nel nord della Russia: si chiama IK-3, fu ...Quando gli avvocati hanno potuto varcare i cancelli della prigione IK-2, a Pokrov, nella regione di Vladimir, dove Gorinov sta scontando la sua pena, hanno ricevuto solo 'informazioni ...Torna a farsi vedere Alexei Navalny. Il dissidente ed esponente dell'opposizione russa, del quale la famiglia non aveva notizie da quasi tre settimane, si trova in una colonia penale a Kharp.