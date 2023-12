Colonia penale IK-3 | dove si trova e com’è la prigione di ghiaccio in cui è richiuso Navalny

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 dicembre 2023) Lunedì, dopo diverse settimane in cui di lui non si era più saputo nulla, sono infine arrivate notizie di Alexei Navalny, considerato a lungo il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin e detenuto da quasi tre anni con accuse assai risibili. La portavoce di Navalny, Kira Yarmysh, ha fatto sapere che dal carcere di massima sicurezza non distante da Mosca è stato trasferito in unanel nord della Russia: si chiama IK-3, fu costruita negli anni Sessanta nel punto in cui siva un gulag, cioè un campo di lavoro forzato per gli oppositori politici russi durante il regime comunista di Josip Stalin, ed è nota per le sue rigide condizioni di detenzione. La IK-3 sia Kharp, circa 2mila chilometri a nord est di Mosca, la capitale della Russia, nella regione autonoma di Yamalo-Nenets, che ...