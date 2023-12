Cinque cadaveri in un appartamento | “Sono di una donna e dei suoi quattro figli piccoli” Cosa è successo

(Di martedì 26 dicembre 2023) Nella tranquilla cittadina di Meaux, a circa 40 km da Parigi, una scena orribile ha turbato la comunità nel giorno di Natale., appartenenti a una madre e aistati scoperti in un. Il procuratore locale, Jean-Baptiste Bladier, ha confermato la notizia e annunciato l’apertura di un’inchiesta per omicidio. Le vittime, come riportato dal sito web Actu17, erano unae ibambini. La polizia ora è sulle tracce del padre della famiglia, un uomo di 33 anni, sospettato dell’omicidio e attualmente in fuga. Questo tragico evento segue altri due casi simili avvenuti recentemente nella regione di Parigi. A novembre, un uomo ha ...

