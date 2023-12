Cina | stanzia ulteriori fondi a sostegno di regioni colpite da sisma

(Di martedì 26 dicembre 2023) Pechino, 26 dic – (Xinhua) – Ieri il governo cinese hato400 milioni di yuan (circa 56,33 milioni di dollari) per sostenere le operazioni di soccorso in caso di disastri nelle province del Gansu e del Qinghai, dopo che un terremoto di magnitudo 6,2 ha colpito ledellanord-occidentale. Secondo il ministero delle Finanze, isaranno utilizzati principalmente per il soccorso immediato e il trasferimento delle vittime del terremoto, per i sussidi destinati ai familiari delle persone decedute a causa del, e per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate, al fine di soddisfare le esigenze di base delle personedal terremoto. La nuova serie di aiuti finanziari ha portato il totale dei ...

