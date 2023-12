Cina | lancia tre satelliti dal mare

(Di martedì 26 dicembre 2023) Yangjiang, 26 dic – (Xinhua) – Oggi lahato con successo nello spazio un razzo vettore Long March-11, inviando trenell’orbita prevista. Il Centro di lancio satellitare di Taiyuan hato il razzo dalle acque al largo della costa di Yangjiang, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, alle 6:39 del mattino (ora di Pechino). I, Shiyan-24C, saranno utilizzati principalmente per esperimenti spaziali scientifici e tecnologici. Si e’ trattato della 503ma missione della serie di razzi vettore Long March. (Xin) Agenzia Xinhua

Le autorità non hanno comunicato né la loro messa in orbita né la loro funzione. Stanno venendo monitorati dalle forze spaziali degli Stati Uniti (wired)

Dopo un mese e mezzo dal suo svolgimento, è ora di tirare le somme del primo vertice dell’Americas Partnership for Economic Prosperity (APEP). ... (strumentipolitici)

Dalle pagine del Corriere della Sera , il cardinale e presidente della Cei, Matteo Zuppi,un ... Per raggiungere la pace, oltre al fatto che "laè un grande e indispensabile risorsa e può ...... diventando la prima a beneficiare di una nuova politica che consente alle case automobilistiche straniere di stabilire filiali interamente controllate in. Negli ultimi anni, l'azienda ha ...La Commissione europea ha avviato una serie di valutazioni dei rischi legati alle tecnologie sensibili, compresi i semiconduttori avanzati.La Volkswagen ID.7 riscuote una fredda accoglienza in Cina con 300 ordini accumulati nelle prime 72 ore: la concorrenza è troppo forte