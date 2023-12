Cina | il campione di scacchi accusato di comportamenti contrari al buon costume

(Di martedì 26 dicembre 2023) Lo Xiangqi è un antico gioco cinese, della famiglia degli. Estremamente popolare in Asia, è al centro di uno scandalo negli ultimi giorni: ilYan Chenglong, 48 anni, incoronato lo scorso 17 dicembre, a distanza di una settimana è stato privato del titolo con le accuse di «comportamento inappropriato» e «disturbo dell’ordine pubblico». Dopo la vittoria, avrebbe infatti «consumato alcol nella sua camera d’albergo con altre persone» e, il giorno dopo, «defecato nella vasca da bagno della sua camera, danneggiando la proprietà dell’albergo». Lo ha dichiarato la Federazione cinese Xiangqi (CXA) in un comunicato stampa, secondo quanto riportato da Afp. Nella stessa nota, la CXA ha definito il comportamento di Chenglong «o all’ordine pubblico e al». Adesso l’uomo ...

2023-11-13 09:08:22 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in ... (justcalcio)

Adesso l'uomo (ormai ex) verrà bandito dalle competizioni per un anno, e tutti i premi vinti quest'anno saranno confiscati. Ad aleggiare sulla sua figura sono anche accuse di frode: secondo ...L'exnon solo è stato privato del titolo ma anche bandito dal giocare per un anno. leggi anche Scacchi, il cinese Ding Liren è il nuovodel mondo FOTOGALLERY Continua gallery %s ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Cina, Yan Chenglong perde il titolo di 're degli scacchi' per brogli con perline anali ...La campionessa olimpica cinese Zhang Changning è tornata ad allenarsi con lo Jiangsu per la prima volta dopo 2 anni di assenza. La 28nne atleta continua a ricevere le cure necessarie a Nanchino, in vi ...