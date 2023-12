Cina | da pescatori a guardiani del fiume Yangtze

Gli stessidanneggiati dal granchio passano al contrattacco e con delle nasse adatte a ... in meno di un secolo ha colonizzato Australia,, Caraibi, Messico e Stati Uniti, mentre l'Europa ...1932 " Un terremoto di magnitudo 7,6 nella regione di Gansu, in, uccide oltre 70.000 persone. 1938 " Sudafrica: deiscoprono fra le proprie reti un esemplare di pesce sconosciuto. In ...Dal granchio blu alla formica di fuoco, la Sicilia nel 2023 è stata invasa da queste specie aliene che rischiano, essendo entrambi predatori, di trasformare le biodiversità dell'Isola. Di contro però ...Migliaia di cartoline indirizzate alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni con gli auguri di Natale ma anche con le richieste ancora in attesa di risposta sul flagello del granchio blu: è l'inizia ...