CIES | Scalvini nella Top 11 degli U23

L'Osservatorio Calcio delha presentato la top 30 dei giocatori nati dal 2003 in poi che hanno accumulato più esperienza ... - Difensori centrali: Giorgio(2003), Atalanta BC, 92,7 - ...L'Osservatorio Calcio delha presentato la top 30 dei giocatori nati dal 2003 in poi che hanno accumulato più esperienza ... - Difensori centrali: Giorgio(2003), Atalanta BC, 92,7 - ...Il Cies ha pubblicato la top 11 dei calciatori nati nel 2003. Presente, ovviamente, Jude Bellingham del Real Madrid. Ci sono anche Giorgio Scalvini dell'Atalanta ee Rasmus Hojlund, ex bergamasco, ora ...Quest'anno ho chiesto a Babbo Natale la vostra felicità e il vostro tifo per la Nazionale! Tanti auguri di buon Natale a tutti ...