Ciclocross | Puck Pieterse interrompe il dominio di Fem Van Empel con il successo a Gavere

(Di martedì 26 dicembre 2023) La Superprestige di, valida quest’anno per la Coppa del Mondo di, ci regala sotto l’albero la sorpresa del 2023. Si chiude la striscia di successi di Fem Van: ad esultare è infatti un’altra olandese,, con una gara completamente dominata dall’inizio della partita. L’argento agli ultimi Mondiali di Hoogerheide decide di partire subito a marce altissime, approfittando anche di uno stato di forma non ottimale della sua avversaria, caduta durante la ricognizione pregara. Dunquefa subito corsa dura: solo Lucinda Brand prova a starle vicino nelle prime battute, ma viene rimbalzata dalla durezza del percorso. Diventa così un assolo di Puk, mentre dietro Vanpare soffrire nei primi due giri. Piano ...

