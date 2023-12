“Ci vediamo in tribunale” | a Santo Stefano tra Belen e Antonino esplode la guerra sui social

Belem Rodriguez ha perso la pazienza e ha scritto sui social di esser stata minacciata dal suo ex, Antonino Spinalbese. Lo invita a prepararsi per andare in, dove risvolveranno la ......per pagamenti di somme superiori a 5mila euro e viene inoltrato in via telematica al...quali sono le modifiche relative ai decreti ingiuntivi per pagamenti di fatture. Quando si può ...Belem Rodriguez ha perso la pazienza e ha scritto sui social di esser stata minacciata dal suo ex, Antonino Spinalbese. Lo invita a prepararsi per andare in tribunale, dove risvolveranno la questione ...“Sono purtroppo costretto per l’ennesima volta a dovermi difendere da accuse altrui infondate”. scrive Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen, rispondendo alla showgirl argentina, che questa mattin ...