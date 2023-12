Chirurgia | recuperare l’uso della mano grazie alla trasposizione dei nervi del piede

(Di martedì 26 dicembre 2023) Idelutilizzati per ripristinare. E’ accaduto, per la prima volta al mondo, all’ospedale Cto di Torino dove un team di microchirurghi e neurochirurghi ha eseguito un intervento innovativo su un uomo di 55 anni che aveva riportato gravi lesioni in un incidente stradale. L’uomo, operatore sociosanitario, era stato investito da una moto mentre a bordo del suo scooter si stava recando al lavoro: a seguito di cio’, ha subito l’amputazione di meta’gamba sinistra e riportato una lesione completa del plesso brachiale del braccio sinistro. La nuova procedura e’ stata possibile dopo quattro anni di ricerca, culminati con la pubblicazione sulla rivista scientifica internazionale ‘Injury’ e con l’approvazione da parte del Comitato Etico...

I nervi del piede utilizzati per ripristinare l'uso della mano. E' accaduto, per la prima volta al mondo , all'ospedale Cto di Torino dove un team di microchirurghi e neurochirurghi ha eseguito un ...Normalmente nei Centri nazionali ed internazionali che si occupano di questasi utilizzano dei nervi nelle vicinanze dell'arto superiore lesionato. Nel caso di Giovanni, i chirurghi, non ...I nervi del piede utilizzati per ripristinare l’uso della mano. E’ accaduto, per la prima volta al mondo, all’ospedale Cto di Torino dove un team di microchirurghi e neurochirurghi ha eseguito un inte ...Per la prima volta al mondo utilizzati i nervi del piede per ripristinare l'uso della mano: è avvenuto all'ospedale Cto, che fa parte dell'azienda ospedaliera Città della Salute di Torino. Si è tratta ...