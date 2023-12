Chi era mia zia Oriana Fallaci | il racconto privatissimo del nipote Edoardo

(Di martedì 26 dicembre 2023)Perazzi,prediletto di, erede universale della scrittrice italiana più famosa al mondo. È suo anche il patrimonio letterario, composto da centinaia di articoli, saggi, romanzi, e appunti lasciati fra la casa in Toscana e quella di New York, una straordinaria ricchezza, una festa per l'anima. Per questo la “consulenza” diPerazzi, un lavoro di cesello, insieme con l'editore, è stata fondamentale per la recente pubblicazione di Gli adorabili. Missalla conquista dell'America (Rizzoli, pag.352, euro 18,50), raccolta di articoli sulle stelle di Hollywood scritti a partire dal 1957. Esperto di comunicazione, nell'ambito della moda, sposato, quattro figli,è il figlio di Paola, anche lei ...

Un generale delle Guardie rivoluzionarie, l'esercito ideologico iraniano , è stato ucciso in Siria in un attacco vicino a Damasco attribuito a ... (ilmessaggero)

Un generale delle Guardie rivoluzionarie, l'esercito ideologico iraniano , è stato ucciso in Siria in un attacco vicino a Damasco attribuito a ... (ilmattino)

Che poi possa esistere lo spreco, e soprattutto la castacriccacoruzzzione, elo mette in dubbio!... che siccome già negli anni '70, per dire, il tasso di crescita medio dell'economia italiana...... ha svolto il proprio ruolo elettorale in maniera autonoma rispetto alle dinamiche interne della maggioranza Ferrara che ancora ieri, con un consiglio comunale disertato daevidentementepiù ...In libreria con l’autobiografia dei suoi moltissimi animali, la scrittrice Bianca Pitzorno fa sorridere, commuovere e riflettere sulle nostre esistenze.Un generale delle Guardie rivoluzionarie, l'esercito ideologico iraniano, è stato ucciso in Siria in un attacco vicino a Damasco attribuito a Israele, ha riferito l'agenzia di ...