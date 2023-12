Chi ci guadagna dalla Manovra 2024 | in testa famiglie con figli e pensionati

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il Senato ha recentemente approvato unache, attualmente in viaggio verso l’approvazione definitiva da parte della Camera, segue criteri prudenti riguardo ai saldi della finanza pubblica. Questaprevede un impiego complessivo di 24 miliardi di euro, di cui 15,7 finanziati tramite deficit. Tuttavia, l’impatto complessivo raggiunge circa 28 miliardi se si considerano anche gli effetti finanziari derivanti dall’accorpamento al 23% delle prime due aliquote dell’Irpef fino a 28mila euro. Niente da fare invece per la mini-Ires di cui si era parlato molto nei giorni scorsi: a differenza di quanto trapelato fino al giorno prima del Consiglio dei ministri di lunedì 16 ottobre, per il momento l’Esecutivo ha deciso di procedere solo con una super deduzione al 120% riservata a chi assumerà dipendenti, con tanto di maggiorazione al 130% per chi ...

Quale pensione rispetto a uno stipendio di 2mila eurooggi2.000 euro al mese prenderà una pensione che può andare dai 1.600 euro ai 1.000 euro circa, a seconda dei vari parametri che ...... mio marito come cameriere in albergo dovebene anche se adesso è chiuso nella stagione ... Spiega un ex 'ospite' che preferisce restare anonimo: 'La proprietà ha comunicato che anon se ne ...La manovra, oltre alla conferma del taglio del cuneo fiscale, prevede anche l’accorpamento delle due aliquote intermedie dell’Irpef, la decontribuzione per le mamme lavoratrici, il bonus per il ...Reddito di cittadinanza addio: da gennaio 2024 parte l'Assegno di inclusione, la nuova misura di sostegno economico, sociale e professionale. Come funziona ...