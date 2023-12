Chelsea | Pochettino | «Sono deluso della nostra posizione in classifica»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 26 dicembre 2023) Mauricio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la sconfitta in Premier League contro i Wolves Mauricio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo la sconfitta in Premier League contro i Wolves. PAROLE – «Ovviamente avremmo voluto essere in un’altraa questo puntostagione, non posso dire il contrario. Devo essere onesto e ammettere di essere eluso. Non frustrato, sapevamo che sarebbe stata dura, ma le circostanze nonandate a nostro favore. Gli infortuni hanno avuto un peso, non ci hanno permesso di svilupparci come avremmo voluto, ma non ho dubbi sul fatto che più avanti saremo nellache ci spetta e che ci meritiamo».