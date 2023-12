Cede pavimento in vetro | donna cade da un’altezza di tre piani

Stando ad una prima ricostruzione, pare che la donna stesse camminando sulla pavimentazione in vetro del tetto, e che ilsia improvvisamente crollato. La caduta e le schegge hanno causato ...Cammina sulla pavimentazione in vetro sul tetto di un edificio cheimprovvisamente. È ricoverata all'ospedale del mare di Napoli in gravi condizioni e in pericolo ... e che ilsia ...Era a casa della zia per festeggiare il Natale quando, una volta salita sul tetto dell’abitazione, la pavimentazione in ...Cammina sulla pavimentazione in vetro sul tetto di un edificio che cede improvvisamente. È ricoverata all’ospedale del mare di Napoli in gravi condizioni e in pericolo di vita una donna di 51 anni ...