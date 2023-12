Catalogo Netflix gennaio 2024 | film e serie tv | le novità in arrivo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 dicembre 2023), lepreviste per. I titoli da ricordare per iniziare l’anno al meglio: cosa troveranno i telespettatori.scalda i motori.è anche il mese delle nuove uscite, per questo arrivare con le idee chiare è una delle priorità di molti. Anche se non sono addetti ai lavori. Forse soprattutto per questo. Quello che serve è una profonda conoscenza dell’offerta per capire se l’abbonamento annuale conviene oppure serve rivedere qualcosa. La risposta per molti è sì, anche a fronte del rinnovamento che il colosso dello streaming propone. Gli abbonamenti sono in crescita, anche se nei mesi scorsi c’è stata una flessione, perchè molti hanno riscontrato una tendenza all’usato sicuro che non è piaciuta. Gli estimatori di vecchia data vogliono vedere una ...