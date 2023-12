Caso Balocco-Ferragni | Alessandro Gassmann | “La beneficenza non andrebbe pubblicizzata La classe non si insegna né si compra”

Leggi su tpi

(Di martedì 26 dicembre 2023) “Lanondichiarata né, altrimenti si potrebbe pensare che si è fatta per trarne vantaggio di immagine. Ma capisco che la riservatezza, insieme alla gentilezza, sia del tutto scomparsa”. Lo ha scritto su X l’attore, tornando sulle polemiche sul. “Mio padre ha sempre fattonella sua vita e non ne ha mai parlato pubblicamente e la cosa lo ha sempre reso felice, esclusivamente per i risultati ottenuti, pubblicizzarla lo avrebbe messo in imbarazzo. Lanon siné si”, ha aggiunto l’attore.