“Caro Gori | i soldi che Airbnb deve al fisco siano usati per far fronte alla crisi abitativa”

(Di martedì 26 dicembre 2023) Riceviamo e pubblichiamo. Al sindaco di Bergamo GiorgioSignor Sindaco,vigilia di un Natale abbiamo letto il resoconto della sua conferenza stampa di fine anno dove dava un giudizio molto positivo del suo operato, noi non la pensiamo così. Lei inoltre afferma che il prossimo non sarà un semestre bianco, cogliamo l’occasione per farle i nostri auguri di buone feste e per inviarle quindi questa lettera. È questo un tempo di feste, ma funestato, non solo dalle guerre in corso, ma anche dsofferenzadi moltissime famiglie sotto sfratto e pignoramento, impossibilitate a pagare affitto e mutui insostenibili, di migranti in abitazioni invivibili e precarie, di gente senza dimora, di un patrimonio di Case Popolari (ERP) ormai consunto e in alcuni casi fatiscente. Quindi le chiediamo cortesemente di ...