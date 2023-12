Carcere duro | lager | manicomio | repressione e intimidazioni | Putin sempre più come Stalin

Non solo Alexei Navalny spedito in unal Circolo Polare Artico. Dietro il grande oppositore di Putin c'è la realtà nascosta di un numero imprecisato di prigionieri e perseguitati politici. Entrare in questa categoria nella ...Navalny è stato condannato a 19 anni diad agosto per estremismo e per questo doveva essere trasferito a un regime piùdi detenzione.Non solo Alexei Navalny spedito in un carcere duro al Circolo Polare Artico. Dietro il grande oppositore di Putin c'è la realtà nascosta di un numero imprecisato di prigionieri e perseguitati politici ...«Abbiamo trovato Alexey Navalny. Ora è (nella colonia penale) IK-3 nell'insediamento di Kharp». Scrive così su X la portavoce Kira Yarmysh dopo che da giorni non ...