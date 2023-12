Capodanno con maltempo e calo delle temperature? Cosa svela Sottocorona

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il Natale non ferma le previsioni meteo di Paolo. Il meteorologo si collega con la puntata del 26 dicembre del telegiornale di La7 e dà la sua analisi sul tempo che ci attende nei prossimi giorni: “Sull'Italia c'è un tempo né bello né brutto, un po' più stabile al sud. Facendo un salto asi vede un cambio, area molto più instabile, c'è un cambiamento died evidentemente anche del tempo. Verso la Befana invece il tempo dovrebbe mettersi in sesto”. Si passa quindi alle previsioni più dettagliate dei giorni a venire: “Oggi, martedì 26 dicembre, ci sono sempre queste piogge deboli, molto deboli, pioviggini, estese però oggi abbastanza. Forse sull'alta Toscana e in Campania qualappena più consistente, ma sennò siamo sempre su piogge debolissime o pioviggini, comunque una ...