Capodanno 2024 a Roma | dove andare con i bambini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 dicembre 2023) L’ultimo dell’anno si avvicina e non sapetetrascorrerlo con i vostri bimbi? Per fortunaoffre tantissime soluzioni per celebrarein famiglia e con i più piccini, grazie alle formule che ristoranti e location offrono ai genitori e ai gruppi di amici che voglioni divertirsi ma con serenità. I vostrinon vedono l’ora di festeggiarema non avete la più pallidea idea die come farlo? Ecco allora alcune proposte sucon iper la notte del 31 dicembre 2023. Buon anno – (ilcorrieredellacitta.com)con ial Junior ...