Candele e profumatori per ambiente | non solo relax Quelli di scarsa qualità possono essere cancerogeni e per il mughetto il semaforo è proprio rosso

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dopo una lunga e faticosa giornata il desiderio diavvolti da un’atmosfera rilassante è immancabile: una musica di sottofondo, una tisana bollente e il tocco finale di una rasserenante candela accesa. Lesono belle ed eleganti ma cosa dire delle sostanze rilasciate negli ambienti? Potrebbero avere degli effetti nocivi sulla salute. La cera di paraffina con cui sono composte a livello industriale i ceri, deriva da sottoprodotti della raffinazione del petrolio. La paraffina è una miscela di idrocarburi depurata per eliminare i residui tossici; questo perché in Unione Europea è stata dichiarata cancerogena se contenente impurità. L’incertezza staqui: se la cera è composta da paraffina di dubbiain cui non sono stati eliminati i rimanenti dannosi, il rischio di emissioni cancerogene di ...

Le Feste portano sempre un'atmosfera di gioia. L'aria profuma di zenzero e di biscotti appena sfornati, di neve candida e foreste incantate ci ricordano la magia del Natale. Lee i profumi per l'ambiente sono una pioggia di sorrisi e felicità, che riscaldano il cuore fin dalla prima accensione, per una casa accogliente e calorosa come un abbraccio. Sono tra i regali ...Ma, all'interno di una stanza, dove collocare lee iper ambiente Se si hanno dei dubbi, il Feng Shui viene in soccorso . L'antica filosofia cinese di armonizzazione energetica, ...Aggius. La passione e la maestria nell’arte di creare candele profumate hanno trovato la loro massima espressione in David Richardson-Deiana, un artigiano che ha saputo catturare l’essenza della ...Teresina Simonetta: «Io non sono mai contenta e non mi godo mai niente. Il lavoro è la mia libertà, Torino il mio punto cardinale» ...