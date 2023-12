Calvario infinito per Matteo Berrettini | ancora un forfait | conseguenze pesantissime

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un, per. Rinviatoil ritorno in campo. Il tennista romano infatti ha deciso di non partecipare al torneo Atp 250 di Brisbane, in Australia, che inizierà il 31 dicembre, dove era atteso il suo ritorno. Il motivo delè il mancato recupero dall'infortunio al piede, il che gli impedisce di prendere parte alle qualificazioni della competizione in calendario per il 29 dicembre. Attualmente al numero 92 del ranking Atp,è costretto a disputare i turni preliminari. L'ultima partita giocata darisale al secondo turno degli US Open a New York il 31 agosto scorso, quando si ritirò contro Arthur Rinderknech a causa di una distorsione alla caviglia destra, con il punteggio di 6-4 5-3 a favore ...