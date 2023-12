Calendario Vuelta a España 2024 | le date di inizio e fine | le 21 tappe e il percorso

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) La stagionedel ciclismo su strada sta per ricominciare: è tempo di pensare a tutti i grandi appuntamenti di questa stagione. Pochi giorni fa è stato presentato a Madrid ildella 79a edizione della. Sarà ancora una corsa dura quella spagnola, che presenterà ben nove arrivi in salita e unparticolare: si aprirà le danze infatti dal Portogallo, in particolare da Lisbona, con una cronometro individuale che arriverà a Oeiras. La conclusione sarà come di consueto a Madrid. Nella prima settimana saranno due leda prendere con le pinze: l’ottava da Ubeda a Cazorla e la nona da Motril a Granada. Interessante sarà anche la scalata al Cuitu Negru nella seconda settimana nelle Asturie, mentre nella terza settimana ci saranno scalate note come quelle ...