Calendario Test MotoGP 2024 | quando cominciano | le date prima del Mondiale

(Di martedì 26 dicembre 2023) È trascorso ormai quasi un mese dall’unica giornata dipost-stagionali 2023 dellaa Valencia, con i piloti che si stanno godendo alcune settimane di meritato riposodi gettarsi a capofitto verso la prossima stagione. In attesa però di fare davvero sul serio con il Gran Premio inaugurale del Moto, previsto nel weekend 8-10 marzo a Lusail, si scenderà in pista per i. Ad inizio febbraio la classe regina sarà di scena in Malesia sul circuito di Sepang, con uno shakedown di tre giorni dall’1 al 3 riservato esclusivamente a rookie (Pedro Acosta in questo caso) e collaudatori e a seguire con altre tre giornate dicollettivi dal 6 all’8. Il circus delle due ruote si trasferirà successivamente in Qatar per l’ultima finestra di collaudi, ...