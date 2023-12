Calendario Test F1 2024 | quando cominciano | le date prima del Mondiale

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) Max Verstappen contro tutti. Dopo un 2023 da record, l’olandese della Red Bull non può che essere il punto di riferimento in vista del prossimodi Formula Uno. La lunghissima e massacrante stagione(composta da 24 tappe in poco più di 9 mesi) comincerà ufficialmente nel weekend 29 febbraio-2 marzo con il Gran Premio inaugurale del Bahrain, ma in precedenza si scenderà in pista per i. I collaudi pre-stagionali si disputeranno sul circuito di Sakhir (che ospiterà poi il primo round del campionato) da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio, per una finestra unica di tre giornate in cui i team potranno effettuare le prove generali in vista del. Dopo tanti mesi di progettazione e sviluppo in fabbrica tra computer, simulatore e galleria del vento, la pista fornirà ad ingegneri e piloti le prime ...