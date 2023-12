Calendario arrampicata sportiva 2024 | le date | il programma e tutti gli eventi

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ildell’si preannuncia particolarmente ricco di impegni. Una sequela didi primaria importanza ci terrà compagnia per i prossimi dodici mesi. Spiccano in particolar modo le Olimpiadi di Parigi, che per questo sport andranno in scena dal 5 al 10 agosto. Alcuni atleti hanno già staccato i pass per i Giochi, ma restano a disposizione ancora alcuni posti che verranno assegnati attraverso le Olympic Qualifier: a Shanghai dal 16 al 19 maggio, a Budapest dal 20 al 23 giugno. Da seguire con grande attenzione anche gli Europei, previsti a Villars subito dopo la rassegna a cinque cerchi: appuntamento nella località svizzera dal 24 agosto al 1° settembre. La Coppa del Mondo si snoderà su nove appuntamenti: si incomincia il 9-10 aprile a Shanghai e ...

Doppio fine settimana per il Master Nazionale TPRA di Tennis inil 7 - 9 e il 14 - 16 ... Non mancherà l'opportunità di scoprire l'in occasione della Coppa Italia Boulder ...Doppio fine settimana per il Master Nazionale TPRA di Tennis inil 7 - 9 e il 14 - 16 ... Non mancherà l'opportunità di scoprire l'in occasione della Coppa Italia Boulder ...Ancora pochi giorni di attesa in vista della Tournée dei Quattro Trampolini 2024, che scatterà come di consueto con le qualificazioni di Oberstdorf giovedì 28 dicembre e si concluderà con la gara di B ...