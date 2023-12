Calendario A1 volley femminile oggi | orari partite Santo Stefano | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023) Archiviato il girone d’andata non c’è tempo per riposarsi, la Seria A1 ditorna subito in campo aper la quattordicesima giornata, la prima del girone di ritorno. Un “boxing-day” che promette spettacolo e scintille, con ben cinque derby regionali. Seiinizieranno in contemporanea alle 17.00, mentre chiuderà la giornata il posticipo delle 18.00 tra Firenze e Scandicci. Il match più atteso di questo 26 dicembre è senza dubbio quello che va in scena al PalaIgor, dove Novara, 4a, attende la visita di Chieri, 5a. Questo sarà anche un interessantissimo anticipo della sfida che assegnerà un posto in semifinale di Coppa Italia il prossimo 24 gennaio. A Trento invece va in scena una sfida classica di ogni campionato, quella che sembra più squilibrata: prima, Conegliano, ...