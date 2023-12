Calciomercato Napoli | altra cessione dopo Elmas | “È fatta”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 26 dicembre 2023) Altro addio in casaladiai tedeschi del Lipsia: De Laurentiis ha appena chiuso per un’Oltre alle vicende legate al campo ilsi sta concentrando anche sul pianificare l’imminente sessione diinvernale. Il presidente De Laurentiis ha fatto sapere di voler rinforzare la rosa con almeno tre o quattro innesti. La priorità è rinforzare la difesa con un nuovo centrale e un vice Di Lorenzo di buon livello. Oltre questo vista ladie la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa si opererà sul centrocampo, con uno o due calciatori pronti ad essere integrati nella rosa a disposizione di mister Mazzarri. Per la difesa in particolare gli uomini di ...