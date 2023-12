Calciomercato Milan – Spunta una contendente italiana per Kehrer

Un allenatore che vada di pari passo con ciò che è ilattuale, cioè non ancora ai vertici ma sul punto di arrivare in cima. A tal proposito sono due i nomi che stuzzicano maggiormente la mia ...... lesione di media entità al bicipite femorale per Boulaye Dia , questo l'esito degli esami dopo l'infortunio rimediato nella gara contro il. L'attaccante sarà ai box per almeno 4 - 5 settimane ...I blucerchiati trovano nel recupero il gol che vale l'1-1 contro i ragazzi di Marino con l'ex Milan che perde la testa nei minuti di recupero ..."Non stimo chi dissimula per non raccontare la verità su Milan e Inter. Il Fondo Redbird non fa beneficenza, né investimenti per passione. Vuole guadagnare presto. Quindi ...