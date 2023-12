Calciomercato Milan – Schira | “Il ritorno di Gabbia è alle fasi finali”

Matteo Gabbia , difensore centrale del Villarreal in prestito dal Milan , è pronto a fare il suo ritorno in rossonero (pianetamilan)

In attesa di definire la situazione in panchina, con Pioli che potrebbe giocarsi le ultime chance nel trittico di partite con Sassuolo, Cagliari ... (247.libero)

... lesione di media entità al bicipite femorale per Boulaye Dia , questo l'esito degli esami dopo l'infortunio rimediato nella gara contro il. L'attaccante sarà ai box per almeno 4 - 5 settimane ...... di un altro svizzero di origini africane, nigeriane per la precisione, arrivato in Serie A nel corso di questa stagione e già protagonista con la maglia del, malgrado i troppi infortuni, l'ex ...Erling Haaland, bomber del Manchester City, è il miglior calciatore del mondo del 2023 secondo la IFFHS, la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio. L'attaccante norvegese, ...Fatih Terim torna ad allenare dopo quasi 2 anni dall’ultima volta. Ufficiale il suo approdo al Panathinaikos. Il tecnico turco torna ad allenare all’estero a 23 anni dall’ultima volta al Milan.