Calcio | Serie B Reggiana batte Catanzaro e centra tre punti preziosi

(Di martedì 26 dicembre 2023) La squadra di Alessandro Nesta sale a quota 23 in classifica ROMA - Sono festività da sogno per la: battuto 1-0 ilnel match delle 12.30 di Santo Stefano, che apre una giornata interamente dedicata allaB, la squadra di Alessandro Nesta sale a quota 23(momentaneo +6 s

Un turno ad altri 13 calciatori. MILANO - Tre giornate di squalifica per il calciatore del Palermo Ivan Marconi e per quello della Sampdoria Pajtim ... (ilgiornaleditalia)

Un turno ad altri 13 calciatori. MILANO - Tre giornate di squalifica per il calciatore del Palermo Ivan Marconi e per quello della Sampdoria Pajtim ... (247.libero)

Tutto pronto per l'inizio dellaB 2023/2024 . Questo weekend riparte ilitaliano con le prime gare in programma: venerdì 18 agosto, dopo la sconfitta all'ultimo secondo in finale dei playoff, i pugliesi del Bari puntano ...Nell'anticipo della diciannovesima giornata diB 2023/2024 , in campo per il Boxing Day, la Reggiana ha sconfitto di misura il Catanzaro . A decidere il match del Mapei Stadium è stata una rete di Natan Girma , la terza di fila dopo quelle ...REGGIO EMILIA 26 DIC. - Col minimo risultato, brinda la Reggiana alla seconda consecutiva vittoria, mentre il Catanzaro guadagna la sosta invernale incassando il terzo stop di fila. Giallorossi in ...La diciannovesima giornata di Serie B si apre con il successo della Reggiana, che si impone 1-0 sul Catanzaro. A decidere la sfida del Mapei Stadium è il colpo di testa al 41' di Girma, che impatta pe ...