Calcio | Serie B Reggiana batte Catanzaro e centra tre punti preziosi

COSENZA - Novità in casa Como : in vista del match del 'San Vito - Marulla' contro il Cosenza , valido per la 19esima e ultima giornata del girone d'andata diB , i lariani sono in emergenza... in panchina : con la scadenza della deroga per Cesc Fabregas e i ritardi relativi alla documentazione del nuovo tecnico, il gallese Osian Roberts , ecco chi ...Il secondo gol consecutivo, terzo nelle ultime quattro partite e quarto stagionale di Natan Girma ha regalato il successo alla nel lunch match valido per la diciannovesima giornata diB : Catanzaro ko 1 - 0 al "Città del Tricolore". Catanzaro, altro stop , trequartista svizzero classe 2001, continua a vivere un momento magico: la sua rete al 41' su assist di Kabashi è valso ...Gli Allievi allenati da Giovanni Renna vantano 13 successi su 13 con 46 gol fatti. Spiccano i talenti di Longoni, Lontani, Ossola e Comotto, figlio d'arte e fresco di debutto con la Primavera ...Il 2023 è giunto ai titoli di coda. È il momento di tirare le somme per l'anno appena passato. Maurizio Pistocchi ha scelto di premiare i migliori giocatori della Serie A.