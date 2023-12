Calcio | Roma Ripresa a Trigoria | Dybala ci prova per la Juventus

Roma - Napoli è il big match delicatissimo in zona Champions in questo turno di Serie A: scopri quali azzurri schierare al Fantacalcio . Non è ... (spazionapoli)

Il Fluminense è reduce dalla sconfitta nella finale del Mondiale per club contro il Manchester City e la dirigenza è già in contatto per programmare ... (calcioweb.eu)

Contro i bianconeri potrebbe tornare anche Kumbulla, acaccia della prima convocazione dopo mesi.- Latorna a lavoro dopo che la vittoria contro il Napoli ha permesso ai giallorossi di trascorrere un Natale sereno. Mourinho, dopo due giorni di riposo, ha riabbracciato la squadra a Trigoria per ...- Ladi Josè Mourinho è in emergenza infortuni ma il portoghese potrebbe recuperare una pedina fondamentale in attacco per il big match di sabato a casa della Juventus: Paulo Dybala . L'argentino è ...Contro i bianconeri potrebbe tornare anche Kumbulla, acaccia della prima convocazione dopo mesi.ROMA (ITALPRESS) - La Roma torna a lavoro dopo che ...Calcio Estero live Sky e NOW dal 26 al 28 Dicembre (Premier League Boxing Day), Classico appuntamento in Inghilterra con il “Boxing Day” di Premier League, che anche in questa occasione potrà essere s ...