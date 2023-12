Calcio | Neftchi Baku esonera Adrian Mutu mentre è a funerale della madre

(Di martedì 26 dicembre 2023) L'ex giocatore viola allenava la squadra didal luglio scorso ROMA -to il giornovigilia di Natale,era in Romania per il. È quanto accaduto all'ex attaccanteFiorentina. La squadra azera del, cheallenava dal luglio

L'ex giocatore viola allenava la squadra di Baku dal luglio scorso ROMA - esonera to il giorno della vigilia di Natale, mentre era in Romania per il ... ()

PFK ringrazia Adrian Mutu per la sua collaborazione e il suo duro lavoro e gli augura successo nelle sue attività future. Allo stesso tempo, il club esprime le sue più sentite condoglianze ...Dal 23 dicembre l'ex attaccante di Inter, Fiorentina e Juventus non è più il tecnico delBaku , la squadra più blasonata delazero. Al di là della non felice coincidenza tra l'...Il 2023 è giunto ai titoli di coda. È il momento di tirare le somme per l'anno appena passato. Maurizio Pistocchi ha scelto di premiare i migliori giocatori della Serie A.Vigilia e Natale sono alle spalle, come anche le grandi abbuffate in famiglia, anche se Santo Stefano promette davvero bene, con dei piatti caldi e all'insegna della festa. Nel ...