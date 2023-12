Calcio | Napoli Simeone e Raspadori per Osimhen e Politano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Out anche Natan per un problema alla spalla.- Sembra non funzionare la cura Mazzarri in casa. Aurelio De Laurentiis sperava in una rinascita definitiva della sua squadra dopo l'esonero di Rudi Garcia ma i risultati non si vedono. La sconfitta di Roma è la sesta delle nove disputate co

Out anche Natan per un problema alla spalla. NAPOLI - Sembra non funzionare la cura Mazzarri in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis sperava in una ... (247.libero)

Out anche Natan per un problema alla spalla.- Sembra non funzionare la cura Mazzarri in casa. Aurelio De Laurentiis sperava in una rinascita definitiva della sua squadra dopo l'esonero di Rudi Garcia ma i risultati non si vedono. La sconfitta di Roma è la sesta delle nove disputate con ...... ha parlato ai microfoni di TMW del momento delMassimo Taibi, ex direttore sportivo della Reggina, ha parlato ai microfoni di TMW del momento del. PAROLE - "Ilè fatto di ...Il giudice sportivo gli ha inflitto due giornate di squalifica, e una a due top player della Serie A. Ecco cosa sta succedendo. Non è un momento semplice per il Napoli. Le ultime due sconfitte rimedia ...PUBBLICITÀ Un video ha immortalato un’accesa discussione tra automobilisti, esplosa all’altezza di piazza San Pasquale. Alla vigilia di Natale due ragazze arrivano alle mani contro un uomo che non esi ...