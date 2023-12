Burattinaio del Grande Fratello | svelata la sua identità | “Muove in segreto”

Leggi su biccy

(Di martedì 26 dicembre 2023) La scorsa settimana Marco Maddaloni ha rivelato che nella casa delci sarebbe unche tira le fila delle dinamiche e che trama nell’ombra. Alfonso Signorini ha provato a fargli svelare l’di questo furbetto, ma lo sportivo non ha ceduto: “E lo vengo a dire a te? Non adesso, continuerò a scrutare e capire e poi magari lo dirò a tutti“. Durante la cena della vigilia di Natale Maddaloni ha finalmente rivelato a Beatrice Luzzi chi sarebbe il mago delle dinamiche occulte: “Io non sbaglio mai. Ho troppo intuito. Lui è troppo giocatore. Giuseppe? Sì. Lui è un bravo ragazzo, è una brava persona. Però è lui. Quando ti dissi quella cosa era vera. Il vero giocatoreè lui.i fili anche di Letizia e Paolo, di Fiorda e Rosy. Non i nostri, io e te ...