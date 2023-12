Buon Natale Anche A Te | Elisa fa boom di ascolti e viene replicata poche ore dopo | la sua reazione

(Di martedì 26 dicembre 2023) I concerti in tv spesso e volentieri non fanno. Eppure la sera della Vigilia di, su Canale 5, il concerto didal titoloA Te è stato visto da 2.330.000 telespettatori, pari al 19,5% di share. Più del doppio di quanto ha fatto il film su Rai1 che ha chiuso con l’8,9% di share. Un successo che ha convinto Mediaset a replicarlodurante il giorno didurante il pranzo. “Giuro che non me l’aspettavo. “a te” è stato il programma più visto in tv ieri sera. Oggi replichiamo alle 13.40, sempre su Canale 5” – ha scritto ierisui social – “Un ringraziamento speciale a tutta la mia grande squadra ...

Buon Natale Gaza … o Forse no. Ecco un raid anche oggi, sul campo profughi di Al Maghazi. Una riflessione di Natale sulla pace in Palestina che, non ... (metropolitanmagazine)

... pranzi, cene e panettoni è giunta l'ora del meritato riposoSanto Stefano a tutti! La parola più usata aè "auguri". Quella più usata a Santo Stefano è "dieta". Buone feste a tutti! Via ...Paul McCartney, "Wonderful Christmas Time" TAGSLa fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ..."In un mondo scosso dai conflitti, continuiamo a rendere la nostra Unione più forte e più sicura per tutti gli europei". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. " ...Puoi anche partecipare a mercatini natalizi per trovare regali di Natale unici e originali ... quindi assicurati di prenderti del tempo per rilassarti. Leggi un buon libro, fai una passeggiata ...