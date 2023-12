Buchanan-Inter | chiuso l’accordo! La durata del contratto

(Di martedì 26 dicembre 2023) L’hal’accordo con il Club Bruges per Tajon, esterno canadese classe 1999. Ecco tutti i dettagli dele la cifra che sborserà la società nerazzurra. ACCORDO –e Club Bruges hannol’accordo per il trasferimento di Tajon. Il giocatore si trasferirà a Milano durante il mercato di gennaio per 10 milioni di euro più bonus. L’esterno che sostituirà Juan Cuadrado dopo l’infortunio firmerà undi cinque anni. La notizia viene riportata su Twitter da Sacha Tavolieri.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link ...

Buchanan rimane sempre più in orbita Inter . Il laterale canadese, attualmente in forza al Bruges, non è stato convocato dai suoi contro l’Union ... (inter-news)

A suo modo, batterebbe già un record ancora prima di giocare. Tajonsarebbe infatti il primo canadese a vestire la maglia dell'. Ancora più Internazionale. Con Cuadrado fermo ai box fino ad aprile per l'intervento al tendine d'Achille, l'sta ...Sotto l'albero di Natale Tajon. O meglio, dentro la calza della Befana . L'lavora per regalare il prima possibile a Simone Inzaghi un nuovo rinforzo di fascia, da poter piazzare sulla destra come alternativa a ...L’Inter si muove sul mercato dopo l’infortunio di Cuadrado: pressing a destra su Buchanon, le strategie di Ausilio e Marotta per l’attacco L’Inter perderà per almeno tre mesi… Leggi ...Negli ultimi giorni si sta accendendo sempre di più il calciomercato, soprattutto per quanto riguarda le squadre milanesi. In orbita Inter si parla sempre di più di un nuovo esterno destro: Tajon ...