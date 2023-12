Brutto gesto in Premier | il portiere spinge via un raccattapalle e rischia l' espulsione!

BOURNEMOUTH (Inghilterra) - Il Fulham perde in malo modo nel boxing day, e il portiere della squadra londinese perde la testa. L'estremo difensore dei Cottagers Bernd Leno ha reagito in malo modo nei ......contro il mancato inserimento di Pierantonio e Sant'Orfeto nel cratere del sisma 2016... tacciando gli autori deldi ' codardia ', non avendo nemmeno lasciato una firma. Le telecamere ...Ultimo impegno del 2023 per lo Spezia che dopo la brutta botta in casa del Cittadella saluta affrontando il Modena al Picco. Non c'è Hristov in difesa per un attacco febbrile, al suo posto Gelashvili.E' accaduto in centro, in via del Mercato. La vicenda è stata denunciata ai carabinieri. Si tratterebbe di un gesto mirato. Indagini in corso ...