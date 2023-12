Brentford-Wolverhampton | Premier League | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di martedì 26 dicembre 2023)è una partita valida per la diciannovesima giornata die si gioca mercoledì alle 20:30: tv,. Ilnon scende in campo dallo scorso 17 dicembre e nell’ultimo fine settimana fa ha “riposato”, visto che la partita con il Manchester City è stata rinviata a causa dell’impegno dei Cityzens nel Mondiale per Club (vinto in finale contro il Fluminense). Una pausa che ha probabilmente giovato alle Bees: ultimamente, infatti, i londinesi non stanno affatto brillando ed in classifica sono precipitati al tredicesimo posto. I giocatori del– IlVeggente.it (Ansa)Cinque le sconfitte subite nelle ultime sei giornate dagli uomini di Thomas Frank. Da metà novembre in poi il tecnico danese ...