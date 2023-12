Brasile | il figlio di Pelè | “Nazionale in declino | papà sarebbe triste”

Pelé "sarebbe stato triste" per la siuazione attuale della nazionale brasiliana, ha detto ilEdinho in un'intervista all'AFP a pochi giorni del primo anniversario della morte del fuoriclasse. "Questa crisi non è arrivata dall'oggi al domani, ci sono problemi grandi e complessi - ...Commenta per primo A quasi un anno dalla scomparsa del fuoriclasse Pelé , ilEdinho, ha parlato ad un programma brasiliano della crisi che sta vivendo il Santos (squadra che lanciò Pelé), retrocesso per la prima volta in Seconda Divisione nella sua storia. Di seguito le ...Il mondo del calcio verdeoro vive uno dei suoi momenti più preoccupanti: è iniziato tutto il 7 dicembre e immaginare un Mondiale senza la Nazionale brasiliana è quasi impossibile. Ma non per la Fifa ...Edinho, figlio dell'ex campione verdeoro scomparso un anno fa, ha dichiarato: "Una volta c'erano più campioni" ...