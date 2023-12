Boxing day | torna in campo la Premier League | tutte le gare di oggi

Leggi su notizie

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati. Un classico che ogni anno attira migliaia di persone negli stadi e davanti allo schermo In Italia è stato provato una sola volta. Il 26 dicembre del 2018 la Serie A scese inper un turno particolarmente atteso. Il primoDay del nostro campionato, regalò emozioni e sorprese. Il Milan fu clamorosamente fermato dal Frosinone, l’Inter si impose nello scontro diretto sul Napoli di Sarri, mentre a Bologna Simone Inzaghi (con la Lazio) sconfisse il fratello Pippo, nel primo confronto diretto in serie A tra i due. Ma quel tentativo rimase poi isolato. Inlacon ilDay – Notizie.comLe tradizioni italiane sono evidentemente diverse rispetto a quelle inglesi. In Italia i pranzi, le cene e i ritrovi in famiglia, hanno ...