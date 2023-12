Boxing Day | lezione inglese a Serie A e Superlega

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Classico appuntamento in Inghilterra con il “Day” di Premier League. Come da tradizione ormai consolidata, il calcio d'oltremanica non si ferma nemmeno nel periodo natalizio e oggi vanno in scena 5 partite del 19esimo turno di campionato. Si parte alle 13:30 dal St James' Park con Newcastle-Nottingham Forest. Alle 16 in campo Bournemouth-Fulham e Sheffield United-Luton Town. Il Liverpool di Klopp, secondo in classifica, alle 18:30 fa visita al Burnley. Il programma si chiude alle 21 a Old Trafford con la sfida Manchester United-Aston Villa. Domani tocca a Chelsea e Man City, fresco campione del mondo. Giovedì in campo il Tottenham, con il Brighton di De Zerbi e l'Arsenal capolista nel derby con il West Ham.